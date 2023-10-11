Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга

Мозг является одним из самых энергоемких органов в организме, а правильное и разнообразное питание играет важную роль в стимуляции мозговой деятельности. О том, какие продукты лучшие всего стимулируют мозговую деятельность, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Бэдэнэу.

«В частности, это омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из рыбы, орехов и льняного семени. Употребление этих продуктов положительно влияет на работу мозга, память и усвоение информации. Кроме того, важно обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга. Его можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов. Еще один важный элемент для здоровья мозга — антиоксиданты, которые содержатся в определенных фруктах и овощах, ягодах и орехах», — рассказала Бэдэнэу.

Также врач обратила внимание, что правильное питание не означает исключение других аспектов здорового образа жизни для стимуляции мозговой деятельности.

«Один из них — регулярная физическая активность. Исследования показывают, что занятия спортом повышают кровообращение во всем организме, в том числе головном мозге, что способствует улучшению когнитивных функций. Всемирной организацией здравоохранения рекомендуется заниматься физической активностью минимум 150 минут в неделю», — добавила врач.

По ее словам, для поддерживания и улучшения мозговой деятельность на протяжении всей жизни важно не только правильно питаться, но и поддерживать должный уровень физической активности.

«Какой-то конкретный продукт не поможет запомнить большой объем информации, изучить новую профессию или сдать экзамен. Важно придерживаться разнообразия в рационе, благодаря этому ваш мозг может работать лучше», — подчеркнула врач.

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