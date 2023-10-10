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Семиклассница выпала из окна школы после полученной двойки

Shot:в Кабардино-Балкарии семиклассница выпала из окна школы, получив двойку

В городе Прохладный девочку-подростка нашли под окнами школы после того, как она получила двойку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время урока в одной из школ Прохладного, семиклассницу с травмами, характерными для падения с высоты, нашли под окнами образовательного учреждения.

По словам одноклассников девочки, она получила двойку за плохо выполненную работу, при этом педагог назвала ее двоечницей и угрожала оставить на второй год.

Школьница выпала из окна третьего этажа, в тяжелом состоянии она доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее кубанский семиклассник выпал из окна школы после конфликта с бабушкой.

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