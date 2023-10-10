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В больнице под Липецком пациентам приходится спать на досках и мыться в холодной воде

Под Липецком проверят больницу, пациенты которой спят на досках

В городе Чаплыгин Липецкой области проверят больницу, пациенты которой спят на досках. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Правительства региона.

Пациенты Чаплыгинской районной больницы пожаловались, что им приходится спать на досках, передает »Подъем». Они также сообщили о неудовлетворительном состоянии матрасов, постельного белья, отсутствие отопления и горячей воды — все это сняла на видео одна из проходящих лечение женщин.

В медицинском учреждении ситуацию комментировать не стали, сославшись на отсутствие на месте руководства, пишет «Подъем». По факту жалоб пациентов губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил провести проверку.

Ранее пациенты с муковисцидозом пожаловались на недоступность лекарств от фирмы Roche.

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