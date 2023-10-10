Тела 200 человек найдены на юге Израиля

Тела 200 израильтян найдены в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, сообщает канал i24.

Армия обороны Израиля допустила журналистов в разрушенный боевиками ХАМАС населенный пункт, который находится всего

в нескольких километрах от сектора Газа. Правоохранители продолжают вывозить тела из домов, поэтому число жертв может вырасти. По информации источника, среди погибших около 40 детей, в том числе младенцев. Многие жители не успели покинуть свои дома, когда в общину вторглись боевики ХАМАС.

Сообщается, что все автомобили на дорогах сожжены, некоторые дома также пострадали от огня. В населенном пункте остались и машины ХАМАС, которые, возможно, заминированы, рассказали журналисты.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что в кибуце Кфар-Аза ведутся боевые действия.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.