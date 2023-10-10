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Экс-министра Тувы поймали на давней взятке

Экс-министру лесного хозяйства Тувы предъявили обвинение в коррупции

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Shutterstock

В Туве бывшего министра лесного хозяйства и природопользования обвинили в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике Тыва.

По версии следствия, в мае 2022 года посредник передал 400 тысяч рублей еще тогда действующему чиновнику от представителей автономного учреждения. Таковой была плата за покровительство.

Тем не менее сейчас факт взяточничества все же выявили оперативные сотрудники УФСБ. В настоящее время чиновника задержали, ему предъявили обвинение по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег».

В сообщении ведомства имя чиновника и госучреждения не разглашаются, однако министром в то время был Темир Сарыг-Хаа. В сентябре 2023 года его отстранили от должности из-за серьезного ДТП в начале месяца, пишет ТАСС. Причем виновником аварии стал водитель служебного транспорта Минлесхоза.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный опроверг слухи о своей отставке, которые появились в СМИ.

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