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Двое мужчин похитили подростка и угрожали ему шуруповертом

Amber Mash: в Калининградской области двое мужчин похитили подростка

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Телеграм-канал Amber Mash

В Гусеве Калининградской области двое мужчин похитили 17-летнего подростка, обвинили его в краже и вымогали деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

Двое мужчин силой затолкали 17-летнего юношу в свой автомобиль, вывезли в пригородный поселок Поддубы, начали избивать и грозить молодому человеку изуродовать ему лицо шуруповертом.

Подростка они обвинили в краже динамиков за 25 тысяч рублей, молодой человек заявил, что к воровству непричастен. Спустя несколько часов издевательств подросток согласился отдать вымогателям деньги, его снова посадили в машину и привезли в Гусев.

Оказавшись дома пострадавший обратился в полицию, мужчин задержали, возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Ранее мать нашла в комнате сына пистолет и сдала ребенка в полицию.

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