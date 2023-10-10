В Московской области расчистили более 160 водоемов

В Подмосковье завершили трехлетнюю программу «100 прудов и озер», в ходе которой удалось расчистить более 160 водоемов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба главы и правительства региона.

По словам Андрея Воробьева, программа стартовала в 2021 году. В этом году в порядок было приведено еще 40 прудов, озер и водохранилищ. План удалось перевыполнить в более чем 1,5 раза.

«Мы решили не останавливаться на круглой цифре и уже привели в порядок 163 пруда, озера и водохранилища. Порядка 15 млн человек ежегодно посещают наши водоемы. Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям – каждый мог оставить свой голос на портале «Добродел», – заявил Воробьев.

Также глава региона рассказал о преображении одного из знаковых объектов — Большого Немчиновского пруда в Одинцовском округе, который всегда привлекал творческих людей.

«Неподалеку отсюда жил режиссер Сергей Эйзенштейн, здесь черпал вдохновение художник Казимир Малевич. Приглашаю всех приехать и отдохнуть у воды, насладиться красотой нашей подмосковной природы», — сказал Воробьев.

Специалисты собрали мусор со дна и ряску с поверхности. В работе были задействованы и многофункциональные самоходные амфибии, которые специально купили для реализации программы. Это техника с широким набором подвесного оборудования, которая может управляться одним человеком.

В 2023 году провели очистку на реке Лобь в городском округе Шаховская. Площадь водоема составляет 35 га, а глубина местами достигает 7 м. Он пользуется популярностью среди рыбаков, которые приезжают сюда со всех уголков Подмосковья. Здесь можно успешно поймать карпа, карася, окуня и щуку.

Еще один старейший водоем, на котором провели работы, — Вишняковский пруд в Балашихе. Он существует уже почти 300 лет и является частью каскада прудов усадьбы Долгоруковых-Горенки. На берегу пруда находилась суконная фабрика Вешняковых с мельницей на плотине, а позже здесь была построена гидроэлектростанция.

Также, как уточнил Воробьев, был очищен пруд в Техническом саду Егорьевска.

Завершающим этапом программы «100 прудов и озер» стало водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево, которое находится в городском округе Чехов. Там, по словам губернатора, была проведена работа по удалению избыточной растительности и бытового мусора с поверхности водоема, а также приведена в порядок прибрежная территория площадью 7 га.