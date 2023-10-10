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Турист из Израиля устроил дебош в Таиланде и объяснил это стрессом

В Таиланде израильский турист устроил дебош и объяснил произошедшее стрессом

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Depositphotos

Израильски турист устроил дебош в таиландском городе Паттайя и объяснил это стрессом из-за эскалации конфликта Израиля и палестинского ХАМАСа. Об этом сообщает газета Pattaya News.

По информации газеты, инцидент произошел 9 октября. Агрессивный израильский турист врезался в несколько припаркованных автомобилей на улице Уокинг-стрит. Затем мужчина взял продукты питания и напитки в магазине, но не оплатил их.

Полиция, вызванная очевидцами, задержала мужчину. Ему планируют предъявить обвинение в нарушении общественного порядка.

«Мужчина признался, что курил марихуану до инцидента, и обвинил в своем беспорядочном поведении стресс, вызванный продолжающимся конфликтом между его родной страной Израилем и ХАМАС, а также воздействием марихуаны», — сообщает Pattaya News.

Ранее россияне начали отказываться от туров в Израиль.

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