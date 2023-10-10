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Жители Подмосковья смогут выбрать лучшего детского и взрослого врача

В Московской области выберут «народного доктора»

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На портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области», жители Подмосковья могут выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ежегодно в Московской области на портале «Добродел» проводится голосование по выбору лучшего доктора по мнению жителей Подмосковья. В конкурсе участвуют более 25 тыс. медицинских специалистов. Это возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Голосование завершится 6 ноября. По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи. Они получат денежные призы.

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