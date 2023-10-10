Китаец подхватил инфекцию из-за частого ковыряния в носу

Мужчина из Китая оказался на больничной койке из-за привычки ковыряться в носу, пишет The Thaiger.

33-летний мужчина по фамилии Цзен рассказал, что занес инфекцию, когда в очередной раз ковырялся в носу. У него появилось воспаление над верхней губой и покраснели щеки, а через несколько дней ситуация ухудшилась настолько, что он не мог открыть глаза.

Китаец обратился за медицинской помощью, где врачи подтвердили наличие в его организме бактериальной инфекции, которая может привести к опасным осложнениям без должного лечения. Специалисты добавили, что Цзен пальцем повредил слизистую оболочку носа, что и стало причиной заражения.

После недельного курса лечение состояние мужчины пришло в норму. Несмотря на перенесенный опыт, Цзен не уточнил, откажется ли он от своей привычки.

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