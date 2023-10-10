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В подмосковном детском саду девочку вакцинировали несмотря на письменный отказ родителей

В Подмосковье девочке, вакцинированной несмотря на письменный отказ, стало плохо

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Depositphotos

В подмосковном Одинцово девочке, которую вакцинировали несмотря на письменный отказ родителей, стало плохо. Об этом сообщает в Telegram-канале депутат Станислав Водонаев.

Во время вакцинации от гриппа в одинцовском детском саду прививку сделали девочке, родители которой дали письменный отказ от введения препарата. В результате ребенку стало плохо.

В дошкольной образовательной организации матери девочки сообщили, что ее ребенка перепутали с другим. Окружное Управление образованием после произошедшего вынесло воспитателю дисциплинарное взыскание. В одинцовской областной больнице прошел внеплановый инструктаж по соблюдению правил идентификации пациентов.

«Вот только маме и ребенку, у которого после прививки поднялась температура, от этого легче не станет», — заявил депутат.

Ранее ученые выяснили, как использовать детские прививки против рака.

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