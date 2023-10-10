Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрий Шевчук признался, что после инфаркта продолжает читать новости

Юрий Шевчук: на реабилитации читаю новости и слежу за ситуацией в Израиле

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признался, что, несмотря на перенесенный инфаркт, продолжает читать новости. В эфире НСН он рассказал, что не планировал сообщать о своей болезни.

«Мы бы вообще об этом ничего не объявляли, если бы не перенос концертов. Они у нас должны были пройти в октябре, их нужно было переносить, поэтому команда и объявила об этом. Надо было предупредить публику», – объяснил Шевчук.

Музыкант добавил, что следит за событиями в Израиле и на Украине.

Напомним, накануне на сайте группы ДДТ появилось сообщение о переносе запланированных в Израиле концертов из-за того, что в сентябре у Шевчука случился инфаркт миокарда.

Ранее лидер ДДТ сообщал, что чувствует себя хорошо на реабилитации, которая, по планам, продлится до середины декабря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий