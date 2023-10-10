Юрий Шевчук признался, что после инфаркта продолжает читать новости

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признался, что, несмотря на перенесенный инфаркт, продолжает читать новости. В эфире НСН он рассказал, что не планировал сообщать о своей болезни.

«Мы бы вообще об этом ничего не объявляли, если бы не перенос концертов. Они у нас должны были пройти в октябре, их нужно было переносить, поэтому команда и объявила об этом. Надо было предупредить публику», – объяснил Шевчук.

Музыкант добавил, что следит за событиями в Израиле и на Украине.

Напомним, накануне на сайте группы ДДТ появилось сообщение о переносе запланированных в Израиле концертов из-за того, что в сентябре у Шевчука случился инфаркт миокарда.

Ранее лидер ДДТ сообщал, что чувствует себя хорошо на реабилитации, которая, по планам, продлится до середины декабря.