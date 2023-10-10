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Мать нашла в комнате сына пистолет и сдала ребенка в полицию

Daily Mail: мать британца нашла у сына пистолет и сообщила об этом в полицию

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West Mercia Police

В Англии 20-летнего мужчину посадили в тюрьму после того, как мать нашла в его комнате пистолет, пишет Daily Mail. Женщина сообщила о своей находке в полицию.

Оуэн Уокер спрятал оружие в полотенце, которое нашла его мать во время уборки в комнате. Обнаружив пистолет, женщина сразу позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Приехавшие офицеры устроили обыск в квартире и нашли также нож, мачете и телефон британца, в котором были доказательства того, что он торгует наркотиками.

Спустя несколько месяцев Уокер был арестован с 15 упаковками кокаина. Суд приговорил Оуэна, у которого раннее не было судимости, к семи годам лишения свободы. Ли Мастерс, адвокат британца, заявил, что его подзащитный пристрастился к наркотикам и накопил долги, что вынудило его вести преступный образ жизни.

Ранее в США вооруженные мужчины ворвались в дом и похитили родителей на глазах у пятерых детей.

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