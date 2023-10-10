Эксперты назвали неожиданный овощ, который поможет в борьбе с простудой

Брокколи — это полезный овощ, который поможет в борьбе с простудой и создаст защитный щит от заболеваний. Об этом «Ридус» узнал у экспертов.

По их словам, в данном продукте содержатся кальций и витамин С.

«Примерно 80 г брокколи удовлетворят 84% суточной потребности в витамине С. А для предотвращения инфекции требуется от 100 до 200 мг витамина С в день», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в овоще есть клетчатка, которая помогает работе кишечника и снижает вероятность заражения заболеваниями. Эксперты советуют есть брокколи хотя бы раз в неделю, чтобы защититься от простудных заболеваний и укрепить иммунную систему.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что жирные, жареные, острые, сладкие и молочные продукты лучше не употреблять при простуде, потому что они могут повысить нагрузку на организм и затруднить выздоровление.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что при простуде стоит пить компоты и морсы из различных ягод, потому что они помогут ускорить выздоровление.

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