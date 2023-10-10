Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали неожиданный овощ, который поможет в борьбе с простудой

«Ридус»: брокколи может помочь в борьбе с простудой

close
100%
Depositphotos

Брокколи — это полезный овощ, который поможет в борьбе с простудой и создаст защитный щит от заболеваний. Об этом «Ридус» узнал у экспертов.

По их словам, в данном продукте содержатся кальций и витамин С.

«Примерно 80 г брокколи удовлетворят 84% суточной потребности в витамине С. А для предотвращения инфекции требуется от 100 до 200 мг витамина С в день», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в овоще есть клетчатка, которая помогает работе кишечника и снижает вероятность заражения заболеваниями. Эксперты советуют есть брокколи хотя бы раз в неделю, чтобы защититься от простудных заболеваний и укрепить иммунную систему.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что жирные, жареные, острые, сладкие и молочные продукты лучше не употреблять при простуде, потому что они могут повысить нагрузку на организм и затруднить выздоровление.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что при простуде стоит пить компоты и морсы из различных ягод, потому что они помогут ускорить выздоровление.

Ранее врач объяснила, почему осенью часто бывает грустно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий