Курортный роман в Дагестане закончился для московской учительницы ограблением и побоями

Жительницу Москвы ограбил мужчина, с которым она два года назад познакомилась на отдыхе в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в 2021 году учительница из столицы поехала в отпуск в Махачкалу, где познакомилась с местным жителем — у них завязался роман. Отношения продлились два года, пока возлюбленный педагога не приехал к ней в гости и не попросил взаймы.

Женщина ранее уже давала в долг мужчине 34 тыс. рублей, и поскольку он не вернул деньги, москвичка отклонила его просьбу. Тогда мужчина решил добиться своего насильственным методом. Он схватил партнершу за волосы, разблокировал ее телефон с помощью Face ID и оформил через смартфон микрозаем на 290 тыс. рублей, после чего скрылся.

Учительница написала заявление в полицию.

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