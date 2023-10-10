Эдгард Запашный объяснил, почему в его цирке тигров избивали палкой

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал видеоролик, на котором предположительно он и его брат Аскольд избивают тигров палкой и обливают водой и пеной из огнетушителя во время репетиции. Как рассказал Запашный «Газете.Ru», такими методами дрессировщики «спасали жизни» дерущимся животным.

«Животные дерутся, надо им спасать жизни. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся. Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой?» — сказал он.

10 октября Telegram-канал Mash сообщил, что дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. По данным канала, заявление от зоозащитников поступило в Следственный комитет после видео с избиением тигров во время репетиции в Большом Московском цирке. В видеоролике, который опубликовал Mash, видно, что дрессировщики обливают животных водой, бьют их палкой и используют против них огнетушитель.

Ранее Запашный сравнил дрессировку животных и воспитание детей.