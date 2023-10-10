Депутаты Госдумы с буквой «ё» в фамилиях призвали бороться за ее права

Депутаты Госдумы Дмитрий Свищёв и Евгений Фёдоров в беседе с «Газетой.Ru» высказались против отказа от буквы «ё» в русском алфавите. По словам Свищёва, ему не нравится, что на сайте Госдумы его фамилия пишется с буквой «е», поэтому он будет требовать от паспортного стола исправления ошибки в документе.

«Я категорически против отказа от буквы «ё», потому что у меня фамилия Свищёв. Мне не нравится, когда пишут Свищев. Я за то, чтобы буква «ё» сохранилась. Это добавляет моей фамилии шарма, аутентичности. Я привык так. «Е» и «ё» — разные буквы. Мне не нравится, что моя фамилия на сайте Госдумы написана с буквой «е». В паспорте у меня тоже с буквой «е». Буду требовать от паспортного стола исправить ошибку», — сказал он.

Депутат Фёдоров в свою очередь заявил, что буква «ё» должна иметь такие же «права», как и другие буквы. По его мнению, чем больше в языке букв, тем он богаче и эмоциональнее.

«Если такая буква есть, а она есть, значит, у нее должны быть такие же права, как у всех остальных букв. Чем в языке больше букв, тем он богаче. Соответственно, лучше передает настроение, эмоции. Так что я за букву «ё». Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написала с Е, потому что так оформили паспорт. У нас буква «ё» выпала где-то в 90-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы и уже, как оформлено было, так все и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию. Она должна быть с такими же правами, как и все остальные. Она должна быть, как и все остальные буквы, то есть иметь такие же права, такие же правоустановления», — заключил он.

10 октября 1918 года в России был подписан декрет о введении новой орфографии. Согласно реформе, буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное») были выведены из употребления — вместо них следовало употреблять «е», «ф», «и». Также пропал твердый знал в конце слов, изменились правила написания некоторых приставок и окончаний.

Ранее главред «Грамоты.ру» назвал «хайпом» внимание к букве «ё».