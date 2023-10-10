Депутат Вассерман рассказал, зачем обращался к психологу 30 лет назад

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» признался, что обращался к психологу 30 лет назад для поднятия самооценки и избавления от страха перед стоматологами. По его словам, опыт психологической помощи у него небольшой, однако он уверен, что с некоторыми проблемами лучше обращаться к профессионалам.

«Самому не совсем можно справиться. Я просто знаком с психологом, с которой играл четверть века в одной команде по интеллектуальным играм. По моим просьбам, она мне действительно несколько раз помогала. В частности, лет 30 назад по моей просьбе подняла мне уверенность в себе. Причем осторожно, чтобы это не переросло в самоуверенность. Помогла мне избавиться частично от страха перед стоматологическими процедурами, выработанному у меня еще в раннем детстве. Больше я ни о чем ее не просил, так что у меня опыт психологической помощи довольно ограниченный. Но я, исходя из этого опыта, действительно полагаю, что есть вещи, с которыми лучше обращаться к профессионалам. Ну а какие именно это вещи, каждый определяет уже за себя», — сказал он.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, учрежденный в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Цель памятной даты — повысить осведомленность общества о проблемах психического здоровья и способах его укрепления.

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