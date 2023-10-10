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Россиянам в День психического здоровья дали советы, которые помогут его улучшить

Врач Кракшина: правильное питание и сон помогут улучшить психическое здоровье

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Depositphotos

Психическое здоровье человека нуждается в постоянной поддержке и улучшении. Об этом во Всемирный день психического здоровья РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Кракшина.

По ее словам, для достижения этой цели важно правильно питаться, наладить сон, исключить вредные привычки и заниматься спортом. Эксперт также советует не копить в себе негативные эмоции, уделять внимание тому, что приносит удовольствие, и научиться справляться со стрессом. Кроме того, важно общаться с близкими и коллегами и уметь принимать поддержку от окружающих.

«Обучайтесь новому, расширяйте кругозор, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку, посещайте музеи и выставки, развивайте свои таланты и интересы. Находите смысл в жизни, определяйте свои цели и ценности, следуйте своим убеждениям и принципам, уважайте чужие мнения и верования, медитируйте, молитесь или занимайтесь йогой», — заключила Кракшина.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого советовал не впадать в панику в стрессовых ситуациях и не воспринимать все как катастрофу, чтобы сохранить психическое здоровье.

Ранее психиатр рассказал, какие признаки могут указывать на развитие ментального расстройства.

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