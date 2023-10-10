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В Башкирии сняли на видео медведя, который бегает по улицам города

В Башкирии жителей города предостерегли от прогулок в одиночестве из-за медведя

Администрация города Сибай попросила жителей быть острожнее после публикации в сети кадров с разгуливающим по улице медведем.

«Убедительная просьба к горожанам быть бдительными. Не создавать паники, по возможности не выходить в темное время суток на улицу в одиночку, не выпускать на свободный выгул домашних животных. Также не стоит отпускать на прогулку детей без присмотра», — опубликовали сообщение в пресс-службе администрации Сибая.

Также власти отметили, что ситуация находится на контроле у служб оперативного реагирования.

Ранее видео опубликовал телеканал UTV. По информации СМИ, животное заметили 7 октября в районе улицы Северных амуров.

Ранее пожилой мужчина отбил 73-летнюю жену у медведя.

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