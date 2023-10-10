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Военная машина скорой помощи попала в аварию в Польше

RMF FM: четверо польских военных попали в госпиталь в результате аварии

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Shutterstock

В Польше военная машина скорой помощи попала в аварию с трактором и перевернулась, четверо польских военнослужащих были госпитализированы. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Четверо польских военных с различными степенями тяжести доставлены в больницу после столкновения военной машины скорой помощи с сельскохозяйственным трактором», — отметила радиостанция.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на одном из перекрестков на пересечении районно-муниципальной дороги в Рыдзево-Свентки. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного трактора не уступил дорогу и сбил военную машину скорой помощи, которая из-за этого перевернулась.

Отмечается, что среди военных находилась одна женщина, которой понадобилась эвакуация на вертолете санитарной авиации, сейчас она в крайне тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае семь машин попали в ДТП на трассе А-370 Уссури из-за дыма от горящей свалки.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе мужчина поругался с гостями свадьбы и сбил их на машине.

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