Военная машина скорой помощи попала в аварию в Польше

В Польше военная машина скорой помощи попала в аварию с трактором и перевернулась, четверо польских военнослужащих были госпитализированы. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Четверо польских военных с различными степенями тяжести доставлены в больницу после столкновения военной машины скорой помощи с сельскохозяйственным трактором», — отметила радиостанция.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на одном из перекрестков на пересечении районно-муниципальной дороги в Рыдзево-Свентки. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного трактора не уступил дорогу и сбил военную машину скорой помощи, которая из-за этого перевернулась.

Отмечается, что среди военных находилась одна женщина, которой понадобилась эвакуация на вертолете санитарной авиации, сейчас она в крайне тяжелом состоянии.

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