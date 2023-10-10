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В Петербурге хоккеистов подозревают в изнасиловании 12-летнего спортсмена клюшкой

Mash: в Петербурге хоккеисты изнасиловали мальчика-сокомандника клюшкой

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В Петербурге 12-летний хоккеист пострадал после матча. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Колпино. По словам матери, которая в последствии обратилась в полицию, в раздевалке между спортсменами произошла драка. Во время конфликта один из детей протолкнул клюшку в сокомандника. В этот момент тренера рядом не было.

В результате мальчик рассказал обо всем матери, и она отвела ребенка в больницу. Выяснилось, что спортсмен получил травму прямой кишки.

Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

По словам матери, это не первый случай, когда команда издевается над ребенком. Он перешел из другой секции и спортсмены не приняли его в свой коллектив.

Ранее в Перми женщина сообщила о домогательствах со стороны медиков.

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