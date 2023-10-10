Юристы объяснили, почему россияне стали реже увольняться по собственному желанию

Россияне стали реже увольняться с работы по собственному желанию, заявил юрист в области трудового права Олег Бабич. Это связано с тем, что найти хорошую высокооплачиваемую работу сейчас стало сложнее, отметил он в беседе с НСН.

«Люди стали разумнее подходить к вопросу смены работы, так как сейчас сложно найти хорошую и высокооплачиваемую, – пояснил юрист. – Людям наоборот хочется закрепиться на работе, сохранить ее, если есть такая возможность».

Он также прокомментировал сообщения о том, что каждый шестой россиянин оказался недоволен своей работой, причем большинство из них работают в добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

«Эти отрасли наиболее тяжелые с точки зрения условий труда: в полях, в шахте, на стройке, — отметил Бабич. — В этих отраслях внешние условия труда сложнее, чем во многих других профессиях. Каждый просто хочет работать в нормальных условиях, поэтому люди и недовольны».

Напомним, 67% участников недавнего исследования заявили о намерении поменять работу до конца года. Причем отмечается, что большинство россиян уходят с работы из-за отсутствия профессионального развития.

Сообщалось также, что из-за низкой безработицы россияне перестали бояться сокращений на работе.