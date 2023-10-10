Социальный психолог назвал особо опасные действия при столкновении со сталкингом

Сталкинг – это невротическое явление, в некоторых случаях оно говорит о психическом расстройстве с параноидальным поведением, рассказал социальный психолог Алексей Рощин. В разговоре с телеканалом «360» он назвал особо опасными действиями личное общение со сталкером и посоветовал придавать такие случаи огласке.

Попытки переубедить сталкера или расспросить его о целях преследования могут быть восприняты как слабость и стать причиной того, что преследователь еще больше привяжется к жертве, предупредил Рощин.

В России за настойчивое преследование не предусмотрено уголовное наказание, в этом плане в законодательстве есть большая недоработка, отметил эксперт. При этом он все же порекомендовал жертве сталкера обратиться в полицию и настаивать, чтобы заявление приняли. Также можно пойти к юристу или адвокату и предать историю огласке. Особенно эффективными эти методы могут быть, если преследование происходит не из-за психического расстройства, а из-за хулиганства.

«Обнародование проблемы может испугать преследователя, если ему пригрозить органами», – отметил социальный психолог, призвав не игнорировать проблему, так как это может дать зеленый свет для продолжения преследования.

Также Рощин посоветовал обращаться за помощью к «внушительным по размеру» друзьям и близким, чтобы они пригрозили сталкеру, подчеркнув, что запугивание зачастую помогает.

Самым действенным методом борьбы с преследованием он назвал отъезд – по мнению психолога, если исчезнуть на пару месяцев, то преследователь может остыть и выйти из обострения психоза.

Напомним, в Госдуму на прошлой неделе внесли законопроект о запрете на приближение. В Гражданский кодекс предлагается внести статью «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».