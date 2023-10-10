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Подросток-геймер попал в больницу с порезами после отключения интернета в квартире

В Москве школьник разбил себе руки из-за того, что мать отключила интернет

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РИА «Новости»

В Москве подросток пострадал после того, как мать отключила ему интернет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел после того, как 16-летний юноша увлекся компьютерными играми. Он постоянно находился за компьютером и отказался ходить в школу из-за того, что хочет стать геймером.

В результате женщина отключила интернет в квартире и в беседе с сыном позже объяснила это воспитательными целями. Это разозлило подростка, и он ударил по двери так сильно, что разбил на ней стекло и сильно порезался осколками.

После травмы молодой человек снова позвонил матери и поинтересовался, где лежит бинт. После этого женщина вызвала «скорую» и школьника госпитализировали.

Ранее созданная по мемам игра «Русы против ящеров» попала в том Steam.

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