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В российской больнице лифт с пациентами сорвался в шахту

В пермской больнице лифт с пациентами сорвался в шахту

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Depositphotos

В Больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми лифт упал в шахту. В момент ЧП внутри кабины находились люди. Об этом сообщает издание 59.ru.

Инцидент произошел 10 октября. По данным СМИ, пациенты пролетели на падающем лифте четыре этажа.

«Двери не могли вскрыть в течение получаса, пациенты упали на пол от удара, кабина была в дыму», — рассказала собеседница издания, знакомая с ситуацией.

По ее словам, у людей внутри лифта началась паническая атака, они звонили в службу спасения, так как персонал медучреждения не мог раздвинуть двери.

Ранее лифт упал в торговом центре Самары, в нем находились три пассажира.

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