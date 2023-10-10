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Названы правила, которые помогут сохранить психическое здоровье в стрессовых ситуациях

Врач Фомин: умение не впадать в панику поможет сохранить психическое здоровье

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Чтобы сохранить психическое здоровье, важно соблюдать несколько простых правил. О них «Москве 24» во Всемирный день психического здоровья рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Так, прежде всего он призывает не впадать в панику, потому что люди в стрессовых ситуациях могут воспринимать все как катастрофу. Эксперт советует постараться реально оценить ситуацию со всех сторон. Это поможет осознать, что отдельный неприятный инцидент не ведет к ухудшению жизни в целом. Помимо этого, не стоит опускать руки.

«В такие моменты человек перестает получать удовольствие от привычных вещей, после чего больше не интересуется своими делами, занятиями и увлечениями, а также сферами, в которых он несет ответственность», — отметил психотерапевт.

Чтобы выйти из подобного состояния, стоит отгородиться от источника негатива и найти то, что поможет переключиться на другие мысли. Если стресс и тревожность появляются из-за новостей, лучше читать их только в проверенных СМИ, которые дорожат своей репутацией.

Фомин также советует увеличить физическую активность, нормализовать свой сон и наладить питание. Если справиться с переживаниями самостоятельно не получается, важно обратиться к специалисту, заключил он.

Накануне кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, психотерапевт – практик Светлана Бронникова советовала попробовать переключиться и найти другие способы эмоциональной регуляции, не включающие еду, чтобы перестать переедать.

Ранее врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги.

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