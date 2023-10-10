Губернатор Кузбасса пригласил россиян на выставку-форум «Россия»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пригласил жителей страны посетить Международную выставку-форум «Россия» и рассказал о достижениях своего региона, сообщается в Telegram-канале выставки.

«Наша область и вся Сибирь — это не только передовая промышленная территория и экономический тыл страны. Современный Кузбасс — это цифровые школы и научные центры, крупнейшие за Уралом спортивные комплексы и культурные объекты мирового уровня. Мы принимаем десятки международных фестивалей, а наш курорт Шерегеш — один из лучших в России. За последние пять лет благодаря региональным и федеральным программам Кузбасс изменился до неузнаваемости», — отметил Цивилев.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ. На выставке будут представлены достижения России в разных отраслях. Участниками выставки станут все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.