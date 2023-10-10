Стало известно, книги каких жанров пользуются популярностью во всем мире

Жанр «романтические фэнтези» является одним из самых популярных у читателей в 2023 году, рассказал RuNews24 основатель литературного агентства по написанию книг Writer's Way Александр Корнев.

«Если говорить про общий рынок, то здесь, как давно уже в мире, лидируют жанры «романтическое фэнтези» и «детектив» — они остаются на пике очень долгое время», — уточнил эксперт.

По его словам, после любовных романов и романтического фэнтези в рейтинге идет фантастика и другие ее направления.

«Это как раз один из немногих трендов, которые остаются — любовные романы и в них поджанр ромфэнтази — это такой «янг-эдалт» — жанр для молодых читателей. За ними, если говорить про мир, то идет фантастика и в ней очень много разделов. Я имею в виду не фэнтези, а именно фантастику», — сказал Корнев.

Основатель литературного агентства также отметил, что аналогичная картина складывается и на российском рынке.

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