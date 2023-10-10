Эксперт раскрыл, как отличить поддельный рис девзира от настоящего

В России фиксируются частые подделки дорого сорта риса – девзиры. Чаще его покупают на рынках, где продавцы выдают за него обычный подкрашенный рис. В этом случае отличить настоящую девизру от подделки можно, если потрогать крупу, рассказала в беседе с Tsargrad.tv эксперт в области потребительского рынка Анастасия Назарова.

Если потереть настоящую девзиру в руках, то она не окрасит пальцы, отмечают эксперты. При промывании крупы водой она не будет окрашивать воду и становиться белой.

«Доверять на слово уличным торговцам не стоит, – отмечает Назарова. – Проверяйте продукты сразу на месте: трогайте, нюхайте, пробуйте, оценивайте внешний вид, форму и цвет. Если вас хоть что-то смутило, откажитесь от покупки».

Утверждается, что в некоторых случаях недобросовестные торговцы могут подкрасить обычный рис пылью от битых кирпичей.

Напомним, по данным аналитиков, самым популярным сортом риса у россиян является круглый – на него приходится 70% продаж. На длиннозерный и среднезерный — суммарно 30%.

Людям с сахарным диабетом диетологи советуют отказаться от риса, так как он обладает высоким гликемическим индексом.