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Стало известно о состоянии Юрия Шевчука после инфаркта

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что чувствует себя хорошо

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Музыкант, лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о своем состоянии. В беседе с телеканалом «360» он сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию», — отметил Шевчук.

Напомним, накануне стало известно, что музыкант перенес запланированный на конец октября концерт в Тель-Авиве, так как в сентябре у него случился инфаркт миокарда. На сайте группы сообщается, что реабилитацию Шевчук планирует проходить до середины декабря.

Ранее певица Алла Пугачева назвала лидера ДДТ патриотом на фоне отмены концертов в России.

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