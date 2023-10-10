Москвичи стали чаще летать в Калининград из-за секонд-хендов с фирменной одеждой. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что многие вещи в местных магазинах попали в секонд-хенд с фирменными бирками. Сообщается о находящихся в продаже изделиях фирм Polo, Diesel, Tommy Hilfiger, Zara. Подчеркивается, что цены на эти вещи в местных магазинах на 20-30% или даже втрое ниже, чем в Москве.

До этого сообщалось, что заменившая в России Zara дубайская компания Fashion And More Management DMCC, владелец магазинов одежды Maag, Dub, Vilet и Ecru, планирует закрыть несколько магазинов в России из-за низкой выручки.

«Если Zara делала в день 2–3 миллиона рублей (а по выходным и до 4 миллионов), то Maag — в районе 300–400 тысяч рублей в день», — рассказали в сети.

Отмечается, что в некоторых магазинах сети персонал выходит «пару раз в неделю» на 4–5-часовые смены против 8–10 часов с графиком 4/3 или 4/2 при Inditex.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.