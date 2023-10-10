Кардиолог назвала привычки, сохраняющие здоровье сердца после 50 лет

Регулярная физическая нагрузка особенно важна для сохранения здоровья сердца людям после 50 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе», — заявила Фомичева.

Также она обратила внимание на важную роль здорового питания. По ее словам, предпочтительно придерживаться средиземноморского типа питания, стараться заменить насыщенные жиры на ненасыщенные, есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой, употреблять рыбу жирных сортов, хотя бы один раз в неделю (натуральные омега-3 жирные кислоты), ограничить потребление соли и простых углеводов.

По возможности, следует отказаться от курения, либо попытаться уменьшить количество сигарет в день, посоветовала врач.

«Необходимо научиться «выдыхать» в стрессовой ситуации, обязательно отдыхать от труда либо переключаться на другую деятельность. Конечно же, здоровый сон очень важен, не менее семи часов в сутки — организму нужно время на восстановление ресурсов. Кроме того, не следует забывать про регулярные диспансерные обследования у врачей, которые помогут выявить и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Фомичева.

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