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Стало известно, куда поедут россияне на ноябрьских праздниках

Россияне проведут ноябрьские праздники в Москве и Петербурге

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Depositphotos

Больше половины россиян, которые собираются путешествовать на ноябрьских выходных, планируют отдыхать внутри страны. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». В этом году День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник.

На долю России приходится 67% от общего числа бронирований. Самым популярным городом стала Москва: в отелях столицы остановятся 20,0% путешественников, уже спланировавших свой отдых. Далее следует Санкт-Петербург с 16,5%, а третью строчку рейтинга заняла Казань с 7,0%. Также многие поедут в Сочи (6,0%), Адлер (5,0%), Калининград (4,6%), Нижний Новгород (4,0%), Эсто-Садок (3,8%), Махачкалу (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

За границей самым популярным направлением стал Стамбул: 8,7% бронирований отелей приходится на этот турецкий город. Также востребованы гостиницы в Минске (5,0%) и Дубае (4,5%). Кроме того, в топ-10 попали Пекин (4,1%), Баку (3,4%), Ереван (3,0%), Рим (2,4%), Милан (2,0%), Самарканд (1,9%) и Париж (1,5%).

Большая доля билетов на самолет на ноябрьские праздники, или 78%, куплена по России. В основном путешественники полетят в Москву (24,0%), Санкт-Петербург (12,0%) и Калининград (11,0%). В топ-10 вошли также Сочи (6,0%), Самара (5,0%), Казань (4,7%), Екатеринбург (4,5%), Мурманск (4,0%), Уфа (3,0%) и Минеральные Воды (2,0%).

За границу многие россияне полетят в Минск (в столицу Республики Беларусь оформлено 22,0% авиазаказов), Баку (19,0%) и Стамбул (12,0%). Кроме того, в списке оказались Ереван (8,0%), Дубай (7,0%), Бодрум (6%), Тбилиси (5,5%), Белград (3,0%), Сеул (2,2%) и Барселона (2,0%).

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