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Кадыров назвал Сталина «предателем»

Глава Чечни Кадыров заявил, что Сталин был предателем

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал «предателем» генералиссимуса СССР Иосифа Сталина. Соответствующее заявление он сделал, поздравляя чеченский народ с 205-летием Грозного. Слова Кадырова приводятся в Telegram-канале филиала ВГТРК в Чечне — ГТРК «Вайнах».

«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже. Не было тогда руководителя, который мог взять на себя ответственность за свой народ и республику», — сказал Кадыров.

Он отметил, что сегодня у Чечни есть команда.

«Не один человек решает — мы решаем все вместе, согласованно, и принимаем самые ответственные решения», — добавил политик.

До этого Кадыров выступал с резкой критикой Сталина. Так, в 2017 году он заявлял, что Сталин «хотел стереть с лица земли наш (чеченский. — «Газета.Ru») народ и память о нем».

Ранее Кадыров назвал воюющих на стороне Украины чеченцев болтунами и предателями.

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