На Урале двое подростков надругались над мальчиком, снимая все на видео

В Краснотурьинске двух подростков обвинили в насилии над девятилетним мальчиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Краснотурьинске Свердловской области с заявлением в полицию обратился ранее семь раз судимый за уголовные преступления мужчина, он сообщил, что в течение месяца над его девятилетним сыном издевались двое подростков.

«Мужчина сообщил правоохранителям, что двое подростков, применяя насилие, раздели до гола его сына. По его словам, все происходящее они снимали на видео», — сообщает РЕН ТВ.

Личности подростков быстро установили, школьников задержали, выяснилось, что один из них состоит на учете в подразделении ПДН. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее бездомный изнасиловал пятилетнюю девочку, которую мать выгнала из дома.