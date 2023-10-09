В Израиле при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова

Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, которая находится в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима, получила повреждения в результате ракетного обстрела со стороны палестинцев. Об этом в своем русскоязычном Telegram-канале сообщает пресс-служба МИД Израиля.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в посте, к которому прикреплена фотография, на которой виден дым над зданием мечети.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.