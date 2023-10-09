Глава Якутии встретился с родными Героя России Дмитрия Егорова

В Якутии проведут всю необходимую работу по увековечиванию памяти Героя России Дмитрия Егорова, семье и родным окажут помощь и поддержку. Об этом в ходе встречи с родственниками участника специальной военной операции сообщил глава республики Айсен Николаев, его цитирует пресс-служба администрации и правительства региона.

Глава Якутии от имени всех якутян выразил глубокие слова соболезнования отцу героя Николаю Егорову, родным и близким воина.

«При исполнении воинского долга ваш сын и брат показал всем пример мужества и смелости. Мы гордимся им и приложим все силы для того, чтобы увековечить светлое имя Дмитрия Николаевича, чтобы все помнили его подвиг», — сказал Айсен Николаев.

Он также подчеркнул, что власти республики окажут всемерную помощь и поддержку родным бойца.

Рядовой Дмитрий Егоров с позывным Сунтар в составе подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты принял бой с превосходящими силами противника вблизи населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики. В этом бою он получил тяжелое ранение, не совместимое с жизнью.

9 октября президент РФ Владимир Путин за героизм при исполнении воинского долга присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России.