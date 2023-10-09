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В России открыли домашний вытрезвитель для захмелевших птиц

Житель Карелии открыл домашний вытрезвитель для опьяневших птиц

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В республике Карелия для птиц, опьяневших от поедания забродившей рябины, открыли домашний вытрезвитель. Об этом рассказал местный житель Михаил Чумаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наелись рябины и отвалились», — пишет карел.

Он пояснил, что обнаружил пьяных птичек валяющимися на улице, сходил домой за коробкой, аккуратно переложил туда захмелевших пернатых и отнес домой. Он также насыпал в коробку воды и пшена, чтобы проснувшиеся птицы восстановились и улетели обратно.

В январе москвичам рассказали, как помочь лежащим без сознания птицам. Специалисты обнаружили в некоторых районах Москвы свиристелей, которые лежали на земле без сознания. Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров объяснил, что причиной такого состояния птиц может быть переохлаждение, которое они получили, поедая замерзшие ягоды рябины.

В марте прошлого года россияне стали встречать «пьяных» птиц в городах. Жители Тюменской области заметили необычное поведение птиц на улицах городов: свиристели лежат на дорогах, будто они опьянели или умерли.

Ранее женщина из Челябинской области нашла на балконе захмелевших свиристелей.

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