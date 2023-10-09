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Воры перфоратором вскрыли пол в доме и украли из тайника деньги и золото

Kub Mash: на Кубани воры перфоратором вскрыли тайник в бетонном полу дома

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Телеграм-канал Kub Mash

В Тимашевске трое воров вынесли из дома фермера 100 тысяч долларов, 30 тысяч евро и золотые монеты, которые мужчина прятал в залитом бетоном тайнике. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Трое неизвестных проникли на территорию частного домовладения ночью, они перелезли через забор. С помощью перфоратора воры вскрыли пол в гараже владельца, где в тайнике под бетоном хранились 100 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 100 золотых монет «Георгий Победоносец».

Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. Охранник поместья не заметил незваных гостей и шума от перфоратора не услышал. Пострадавший 49-летний фермер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, воров ищут.

Ранее в Петербурге женщина нашла сумку с 1,6 млн рублей и стала фигуранткой уголовного дела.

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