Воры перфоратором вскрыли пол в доме и украли из тайника деньги и золото

В Тимашевске трое воров вынесли из дома фермера 100 тысяч долларов, 30 тысяч евро и золотые монеты, которые мужчина прятал в залитом бетоном тайнике. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Трое неизвестных проникли на территорию частного домовладения ночью, они перелезли через забор. С помощью перфоратора воры вскрыли пол в гараже владельца, где в тайнике под бетоном хранились 100 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 100 золотых монет «Георгий Победоносец».

Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. Охранник поместья не заметил незваных гостей и шума от перфоратора не услышал. Пострадавший 49-летний фермер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, воров ищут.

Ранее в Петербурге женщина нашла сумку с 1,6 млн рублей и стала фигуранткой уголовного дела.