В ООН оценили ситуацию в мире

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди заявил, что ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент люди страдают, «гуманитариев просят собрать больше осколков в большем количестве уголков мира», которых просят делать это в одиночку в отсутствие политических решений.

Гранди призвал страны согласиться с тем, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за конфликтов или преследований, имеют права.

По его мнению, управление по делам беженцев ООН по-прежнему необходимо, возможно, больше, чем когда-либо.

До этого ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем.

Отмечается, что беженцы остаются на территории сектора Газа, но укрываются на территории помещений БАПОР в школах.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.