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В Челябинске женщина лишилась ноги в ДТП

В Челябинске женщине оторвало ногу в аварии

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FotograFFF/Shutterstock

Жителя Челябинска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью женщины во время ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в январе, но обвинительное заключение утвердили только сейчас. По версии следствия, 26-летний пьяный мужчина с женщиной в машине врезался столб.

В результате пассажирка получила несколько переломов, помимо этого ей пришлось ампутировать ногу. Через суд женщина потребовала у водителя два миллиона рублей. Помимо этого, на автомобилиста завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Химках пьяный водитель врезался в алкомаркет.

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