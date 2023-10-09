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Лига арабских государств выразила готовность помочь урегулированию конфликта на Украине

Генсек ЛАГ заявил, что готов помочь в посредничестве в конфликте на Украине

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Asad/Global Look Press

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил о готовности организации приложить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

Во время переговоров обсудили и конфликт в Израиле. Лавров назвал боевые действия в Израиле «беспрецедентно острым витком» в отношениях между Израилем и Палестиной.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение ХАМАС на Израиль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 9 октября заявил, что специальная военная операция РФ на Украине — это самостоятельный процесс, который не зависит от решения США поставлять оружие Израилю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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