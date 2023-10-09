Пьяный владелец лавки сообщил поставщице о «крушении самолета», чтобы не говорить о работе

В Башкирии владелец сувенирной лавки сообщил поставщице о «крушении самолета», чтобы не говорить с ней о работе. Об этом сообщает Mash Batash.

Владелец сувенирной лавки договорился с поставщицей, что будет продавать изготовленную ею бижутерию в своем магазине. Спустя месяц женщина позвонила узнать, как идут дела — партнер заявил, якобы попал в авиакатастрофу над Каповой пещерой.

Мужчина утверждал, что сломал ногу, а пилот воздушного судна находится без сознания. Он умолял поставщицу вызвать спасателей.

Женщина сообщила о произошедшем в скорую помощь, полицию и аварийные службы. Спустя полтора часа она вновь позвонила владельцу лавки, но трубку взял его родственник. Оказалось, что никакого крушения самолета не было, а сам мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ложного доноса. Поставщица бижутерии отказалась от дальнейшего сотрудничества с хозяином лавки, передает Mash Batash.

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