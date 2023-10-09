В Минэнерго назвали условие для разрешения экспорта нефти из РФ

Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.

А тем временем компания «Транснефть» 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов через морские порты для экспорта на основании заявок нефтекомпаний.

21 сентября 2023 года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Тем не менее вице-премьер Александр Новак уточнил, что, несмотря на ряд послаблений вокруг экспорта топлива, ряд жестких ограничений все же остается. Например, все еще действует тот же запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге.

Ранее президент России Владимир Путин указал на неэффективность мер по снижению цен на топливо.