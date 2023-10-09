В пресс-службе раввина России рассказали о состоянии Берла Лазара

Состояние главного раввина России Берла Лазара оценивается как стабильное, сообщили «Газете.Ru» в его пресс-службе. Накануне вечером Лазар попал в больницу с сотрясением головного мозга, которое получил во время праздника Симхат Тора.

«Мы рады сообщить, что благодаря профессионализму и заботе врачей, состояние раввина оценивается как стабильное и безопасное. Важно отметить, что раввин все время находится в полном сознании и в общении с медицинским персоналом, и ожидается полное восстановление. Мы искренне благодарим всех за ваши молитвы и поддержку. В этот непростой момент мы также молимся за всех наших братьев и сестер в Израиле, и ждем только хороших вестей», — сообщили в пресс-службе раввина.

Травму головы Берл Лазар получил во время религиозного танца с Торой на празднике в Марьиной Роще. Глава его пресс-службы Борух Горин сообщил «Газете.Ru», что раввин «поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», он пробудет в больнице несколько дней.

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