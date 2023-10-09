Россиянам рассказали, как правильно выбрать фитнес-тренера

К выбору фитнес-тренера важно подходить ответственно, потому что он должен будет выстроить тренировочный процесс эффективно и безопасно с учетом общего состояния здоровья человека. О том, как правильно выбрать тренера для занятий фитнесом, kp.ru рассказала президент Национального фитнес-сообщества, Академический директор Факультета Фитнеса и культуры здоровья Университета «Синергия» Елена Силина.

По ее словам, тренер должен быть личным мотиватором, который поможет удержать веру в себя, преодолеть трудности и получить необходимый результат от занятий. Она также советует поинтересоваться профессиональным образованием потенциального кандидата.

«Наличие таких сертификатов подтверждает знания специфики различных тренировочных программ и демонстрирует общую квалификацию специалиста. Все эти документы можно запросить в фитнес-клубе», — сказала Силина.

При этом образование, опыт и довольные клиенты тренера должны играть более важную роль, чем его мускулатура и физическая форма, добавила эксперт. Кроме того, она не советует обращать внимание на пол специалиста, а также ориентироваться на отзывы.

«Вряд ли стоит доверять отзывам. Негативные комментарии чаще всего оставляют токсичные люди, которые мало что знают о «кухне» фитнес-клуба и не могут давать профессиональную оценку. Потому-то все сводят к мелким придиркам и замечаниям. Никогда не ориентируйтесь на отзывы — доверяйте только себе! Самое важное это ваше мнение и общее впечатление в целом», — заключила Силина.

Ученые из Копенгагенского университета до этого обнаружили, что увлечение фитнесом может привести к снижению активности в течение внетренировочного времени и замедлить прогресс в похудении. Вероятнее всего, это происходит потому, что люди «награждают себя бездельем» после утомительных упражнений.

Ранее ученые выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься фитнесом для здоровья и красоты.