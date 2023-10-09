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В Австралии ученые нашли окаменелость гигантского паука-динозавра

Independent: австралийские ученые обнаружили окаменелость древнего гигантского паука

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Michael Frese/University of Canberra Associate

В Австралии ученые нашли окаменелость древнего гигантского паука, пишет Independent.

Как считают ученые, паук жил и охотился в районах, которые когда-то были пышным тропическим лесом. Специалисты назвали найденную окаменелость «Megamonodontium mccluskyi» и полагают, что возраст паука составляет примерно 11-16 миллионов лет.

«На всем континенте когда-либо были найдены только четыре окаменелости паука, что затруднило ученым понимание их эволюционной истории», — прокомментировал находку палеонтолог Мэтью МакКарри из Университета Нового Южного Уэльса.

Ближайшие из ныне живущих родственников этого паука обитают сейчас во влажных лесах Сингапура и Папуа-Новой Гвинеи. Megamonodontium mccluskyi в пять раз больше своих современников, а длина его тела составляла 23,31 миллиметра.

Ранее ученые предложили заменить виагру ядом паука.

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