В Федерации еврейских общин рассказали о паломниках из России в Израиле

У Федерации еврейских общин России (ФЕОР) пока нет сведений о погибших или пострадавших в Израиле паломниках из России. Об этом заявили РИА Новости в самой организации.

При этом в Федерации отметили, что есть много жертв среди репатриантов.

Вместе с этим посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщил, что по состоянию на утро 9 октября данных о пострадавших или без вести пропавших гражданах России в Израиле нет.

Дипломат отмечал, что были некоторые обращения в посольство, в том числе через СМИ и интернет.

Накануне Telegram-канал Мash сообщал, что на юге Израиля без вести пропал 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует дать Израилю истребители.