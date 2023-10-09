В Омске ребенка госпитализировали после нападения агрессивной собаки

В Омске правоохранители проводят проверку после того, как собака разорвала ребенку лицо. Об этом сообщает Om1.ru.

Инцидент произошел на улице Малиновского. Мальчик выходил из дома, когда пес набросился на него.

Пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу. У пациента диагностировали укушенные раны правой щеки, лба, правого крыла носа и правого плеча. На данный момент неизвестно, почему животное набросилось на прохожего. Состояние школьника также не уточняется.

По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщает мэр Омска Сергей Шелест, медики оказывают мальчику всю необходимую помощь. Глава города также дал поручение провести проверку.

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